開催：2026.6.25 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 8 - 6 [Rソックス] MLBの試合が25日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとRソックスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。 1回表、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打ってセンターへのタイムリ&#