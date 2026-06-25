サッカー北中米ワールドカップを戦う韓国代表をめぐって、試合そのものとは異なる角度から注目を浴びた人物が存在する。【写真】W杯で“旭日旗”を設置する日本サポーターかつて韓国の音楽グループ「Roo'Ra（ルーラ）」のメンバーとして活動していたコ・ヨンウク（50）だ。コ・ヨンウクは先日、自身のX（旧ツイッター）アカウントでワールドカップ観戦や街頭応援に関する私見を表明した。これが韓国のインターネット上で大きな論争