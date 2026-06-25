玄光社から発売された「クラシック・デジカメ マニアックス」は、デジカメ普及の黎明期から2000年代初めまでの懐かしいレトロデジカメを大量に紹介している書籍だ。 近年、若者の間でブームになって久しいレトロデジカメだが、この書籍ではコンパクトデジカメだけでなくデジタル一眼レフカメラも網羅。盛り上がりを見せた2000年代の名機がずらりと紹介され、その数は90機種に及ぶ。 それらを「クラシック・デジカメ