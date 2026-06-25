株主優待の新設は単なる一時的な話題ではなく、割安に放置された「隠れ優良企業」が再評価される好機です。特に知名度の低いBtoB企業などは、優待をきっかけに業績の良さが浸透し、適正な株価へ見直される可能性があります。単なる直感ではなく、業績と割安性に基づく「シナリオ」を描き、将来の株主還元を予測して先回り投資をしましょう。 「株主優待の新設」を起爆剤にする銘柄選びの極意株式投資において「株主優待」の発表は