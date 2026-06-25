いよいよ６月25日（日本時間26日）、日本代表がグループステージ最終戦のスウェーデン戦に臨む。２試合を終えて１勝１分の勝点４。森保ジャパンはグループFでオランダに次ぐ２位につけている。この一戦を前に、選手たちにとって悩ましいのは「敗れても決勝トーナメント進出が濃厚」という状況だ。１位通過を狙うにしても、２位通過を目指すにしても、最終的にはオランダの結果が大きく影響する。日本は自分たちだけで順位を