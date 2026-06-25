CIOは6月22日、最大25Wワイヤレス充電と、USB-C内蔵ケーブルを搭載した10000mAhモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」を直営店、Amazon.co.jp、家電量販店などで発売した。価格は8980円。●ワイヤレス充電・充電器・ケーブル充電・スマホスタンド 4つの使い方新製品は、Qi2.2最大25Wワイヤレス充電、USB-C内蔵ケーブル充電、スマホスタンド、ワイヤレス充電器の4つの使い方ができる多機能モバイル