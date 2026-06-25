指摘し合えるチームと、雰囲気の良いチームは、必ずしも同じではない。チームの状態を「指摘の有無」と「人間関係」の2軸で見ていくと、目指すべき姿が見えてくる。「仲良し」と「強い」は、同じではない職場の雰囲気を良くしたいと考えたとき、多くの人がまず目指すのは「仲良しのチーム」かもしれない。人間関係が良好で、誰かを傷つけることもなく、和やかな空気が流れている状態だ。しかし、その「仲良し」が、実は成果につな