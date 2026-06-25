大会敗退が決まった。カタール代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＢ最終節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦した。両チームとも勝点１。決勝トーナメント進出がかかる一戦で、カタールは29分、34分に失点。42分にキャプテンのハサン・アル・ハイドスのゴールで１点を返したが、80分に３失点目。１−３で敗れた。カタールはグループステージで１分け２敗。２得点・10失点。１つの勝利も挙げられず、勝点１の最下