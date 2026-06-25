【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾が主演を務める映画『高校生家族』のティザービジュアルと特報映像が解禁され、個性溢れるプロフィールも大公開となった。 ■ありったけの青春をつめこんだ映像 2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載され、その名のとおり“家族全員が高校生になる”という前代未聞の設定と、仲間りょうならではの独特な台詞回し、誰も傷つけない優しい