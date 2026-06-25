中国メディアの快科技は「日本には『仙人』が次々と出てくるが、それは真の職人なのか、それともマーケティング目的の神話に過ぎないのか」との記事を掲載した。記事は、「先日、静岡県のから揚げ店が66年間、店の油を守り続けてきたとの話題が中国のSNSで取り上げられ、反響を呼んだ」とし、「当初、『66年間一度も油を替えていない』との情報に多くの人が驚いたが、実際は毎日揚げかすを取り除き、新しい油を継ぎ足しているので