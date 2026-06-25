＜画像で確認できます＞▼台風周辺の雨シミュレーション（月曜日朝まで）▼日本列島周辺の雨風シミュレーション（日曜日夜まで）▼全国の発雷確率（あす昼過ぎまで）▼47都道府県の16日先までの天気 ＜画像で確認＞台風7号・8号の予想進路／雨風シミュレーション／発雷確率／週間天気 台風第7号は26日にかけて暴風域を伴って南西諸島に接近し、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります