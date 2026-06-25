「鳥取うみなみロード」を視察で走る台湾の旅行会社の社員＝2026年5月、鳥取県米子市鳥取県が自転車を愛するサイクリストの「聖地」を目指し、誘客に本腰を入れている。日本海側の約152キロを横断する「鳥取うみなみロード」を柱に、自転車を客室などに持ち込める宿を認証してアピール。国による「ナショナルサイクルルート」への指定を見据え、各地で多彩なサービスが展開されている。（共同通信＝八田真衣）海岸線沿いに延び