◇東都大学野球1部・2部入替戦 東洋大 5×-3 専修大(24日、神宮球場)東洋大がサヨナラ勝ちを決め、1部残留へ望みをつなぎました。前日行われた1回戦に敗れた東洋大は、2年生右腕の石澤順平投手を先発に起用。3回に1点を先制されますが、5回1/3を1失点に抑えました。1点を追いかける6回、打線が反撃を開始。1死一、二塁からこの日スタメンの浅嶋大和選手が同点タイムリーを放つと、内野ゴロの間に2点目を挙げ、逆転します。しかし7