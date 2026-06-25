“10頭身モデル”として知られるモデルの香川沙耶（31）が25日までに、自身のSNSを更新。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」をめぐる一部の声に反論した。【写真】タンクトップ姿が似合う！現地でW杯の熱気を伝えた香川沙耶香川は自身のSNSで「ワールドカップ」の開幕戦や、日本代表の一戦を現地観戦していることをたびたび伝えていたが、23日には「承認欲求モンスター」などと、SNS上に寄せられた心ない声を抜粋。「サッ