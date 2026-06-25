プロ野球・西武の武内夏暉投手が25日の楽天戦先発へ向け、球団を通じてコメントを発表しました。武内投手は今季10試合に登板して、5勝2敗、防御率2.67。前回16日阪神戦は6回無失点で勝利投手となり、チームのセ・パ交流戦初優勝に貢献しました。交流戦明け初の先発マウンド。前回登板からは1週間以上間隔が空く形となりますが、「交流戦を終えてからもコンディション調整は特に変わらず取り組んできました」と、この期間の過ごし方