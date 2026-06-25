DeNAのドラフト3位ルーキー・宮下朝陽がショートでビッグプレーを披露した。24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、辻発彦氏がそのプレーを称賛した。中日・田中幹也が放った打球は、三遊間の深い位置へのゴロ。これを宮下が捕球すると、深い位置からランニングスローで一塁へ鋭い送球を見せた。送球はやや逸れたものの、一塁手の佐野恵太が好捕し、アウトが成立した。辻氏は「ナイスプレーでした」と称賛。「