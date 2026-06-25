北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、決勝トーナメント進出がかかる1次リーグ第3節にいよいよ突入した。海外データサイトは、チュニジア戦で2ゴールした日本代表FW上田綺世を第2節のベストイレブンに選出。2ゴールを決めたクリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）らを差し置いての選出に日本ファンも称賛の声をあげている。世界のサッカーのライブスコアを配信するクロアチアの