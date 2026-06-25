北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。グループ初戦のオランダ戦が行われた米ダラスから2戦目のチュニジア戦が行われたメキシコ・モンテレイまで、日本サポーターと共にユニークな旅をしたアメリカ人の経営者が、現地で話題となっている。日本サポーターと共に旅をしたのは、ダラス市内にある人気ブルワリーでCEOを務めるマイケル・