とどまるところを見せない物価高で国民生活が汲々とするなか、NHK経営員会のトップから受信料の値上げ発言だ。報道によると、経営委員会委員長の古賀信行氏は６月23日の経営委員会後の取材でこう言ったという。【写真】高市早苗氏が国会でテレビ局に「電波停止」をチラつかせた暴挙…おごりと強権体質が露見「世の中、物価高というプレッシャーは働いている。だから大体、値上げしている。本当は（受信料）値上げの時期だと、個