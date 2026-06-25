劇団四季で初舞台を踏み、現在は演劇界の未来を担う実力派俳優として活躍を続ける柿澤勇人が、26日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に出演する。 【写真】実は祖父、曾祖父ともに人間国宝！究極の芸事を極めた家に誕生 祖父と祖父に二代続けての人間国宝を持つ稀な家系に育ったが、自身は幼少期からプロのサッカー選手を目指し、強豪校のサッカー部で汗を流していた。 しかし高