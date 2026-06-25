【不動産業界 噂の現場】西武渋谷店が9月末で閉店…銀座はなぜ百貨店が残るのか米国の投資ファンド、ウォーバーグ・ピンカスが、学生向けマンション「ユニライフ」を全国展開するジェイ・エス・ビー（JSB）への株式公開買い付け（TOB）を始めた。価格は1株9000円。発表前日の終値に約30％のプレミアムを上乗せし、買収総額は1900億円規模にのぼるTOBが完了するとJSBは上場廃止となる見通しだ。賃貸住宅業界関係者は語る。「JSB