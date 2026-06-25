米国のスターバックス社が日本事業の売却を検討していることが明らかとなった。フジ・メディアHDの株価は年初来高値へ きっかけは村上ファンドから受けた不動産売買提案日本のスタバは1996年に1号店を出店し、2013年には1000店舗を達成。昨年2月に2000店舗を超えるなど、国内では依然として好調が続いている。米本社が展開する海外事業の中では成功例とされ、売却額は4000億〜5000億円程度になる見込みだ。日本事業を手放す