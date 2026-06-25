チュニジア戦に続いてクリーンシートを狙う森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月24日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF第3節のスウェーデン戦に向けて前日練習を行った。練習後にGK鈴木彩艶が取材に応じ、グループ最終節に向けた思いを語った。​​◇◇◇​​25日のグループステージ第3節のスウェーデン戦（アメリカ・ダラス）を前に、鈴木彩艶が強心臓ぶり