NHK小宮山晃義アナウンサーがインタビューに応じた北中米ワールドカップ（W杯）の熱戦が続くなか、放送席から届く熱い言葉が大きな話題を呼んでいる。NHKの小宮山晃義アナウンサーが「FOOTBALL ZONE」のインタビューに応じ、解説を務めた元日本代表MF本田圭佑（40、FCジュロン）との絶妙な掛け合いや、劇的なオランダ戦の実況の裏話について明かした。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇