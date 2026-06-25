◆米大リーグロッキーズ８―６レッドソックス（２４日、コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のロッキーズ戦に２試合連続先発を外れ、チームが競り合いとなったにもかかわらず代打で起用されず最近１８試合で９度目の欠場となった。吉田は５月２４日のツインズ戦で今季初アーチを放ったが、その後も調子が上がっていない。先発での連続試合安打も５で止まっており、先発時