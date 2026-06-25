記事ポイントクリームチーズ生地にレモンクリームをサンドしたひとくちサイズ夏季限定の個包装スイーツ2026年6月23日より全国の量販店・ドラッグストア等で販売 ブルボンは、しっとりとしたチーズケーキ生地にレモンクリームをサンドしたひとくちサイズの「レモンチーズケーキ」を、2026年6月23日(火)に期間限定で全国発売しました。フレッシュな風味と酸味が特徴のスイーツで、量販店やドラッグストア、小売店などで購入でき