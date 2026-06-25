第１０８回全国高校野球選手権大会の青森大会の組み合わせ抽選会が２４日、行われた。７月７日に開幕し、決勝は７月２２日にはるか夢球場で行われる予定。八戸学院光星は初戦で、青森工対東青連合（青森中央･青森東･松風塾）の勝者と対戦する。八戸学院光星は投打でセンバツ８強に貢献した北口の存在が頼もしい。投手陣の層も厚く、試合運びが安定している。春の県王者・青森山田は初戦で、大湊対弘前中央の勝者と対戦する。