記事ポイント天然由来のシュガースクラブが体温でとろけ、古い角質をやさしくからめ取るスクワランやヒアルロン酸Naなどの保湿成分が乾燥による縦ジワや荒れをケアする洗い流し不要のスティックタイプで、リップクリーム代わりにいつでも使える ハーバー研究所は、乾燥による皮むけ対策のためのリップバーム「シュガーリップスクラブバーム」を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。天然由来のシュガースクラブが体