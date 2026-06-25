2028年で30周年を迎える『ハロー！プロジェクト』が、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』30号をジャックし、表紙ほか一冊ぶち抜きでこれからのハロプロを担う7人が登場する。【写真】ハロプロ大特集で各グループから夢のコラボショット巻頭グラビアを飾るのは、ハロプロの中核を担う3グループから櫻井梨央（モーニング娘。'26）、後藤花（アンジュルム）、江端妃咲（Juice=Juice）の3人が揃い踏み。それぞれが放つ圧倒的オーラ