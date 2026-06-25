舞台『成瀬は天下を取りにいく』で主演を務める俳優の山下美月がこのほど、物語の舞台となる滋賀県大津市を訪れ、取材会に出席した。【写真】キャプテンハットをかぶりポーズを決めた山下美月舞台は、2024年の「本屋大賞」をはじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫刊）と続編『成瀬は信じた道をいく』（新潮社刊）を原作に構成される。シリーズ累計発行部数160万部を突破