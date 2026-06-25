プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.165』（7月上旬発売・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。表紙はPrime Videoの恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に出演した、話題のイケメンレスラー・安齊勇馬。【動画】【バチェロレッテ４】仲良し７人組で座談会を開催！男性たちのローズセレモニーでハートを射止めたのは…？インタビューでは、長身で端正なルックスと、プロレスに対する誠