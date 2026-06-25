タレントの相葉雅紀がナレーションを務めるジャパネットのテレビCM「40周年企業CM社員篇」が、25日から放送される。創立40周年を迎えた同社が展開する企業CMシリーズ第3弾で、「お客様の日常に“特別”を届けよう」と奮闘する社員たちの姿を描いている。【写真】何気ない毎日の中にある、“特別”な瞬間を捉えた数々CMは全編を通して相葉のナレーションで構成。「この商品が、この体験が、届いた先の毎日が、今日よりも特別に