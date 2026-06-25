アメリカのトランプ大統領は、イランの核施設への査察についてIAEA（国際原子力機関）に加え、アメリカの査察官も参加すると主張しました。トランプ大統領は24日、FOXニュースのインタビューで、IAEAによるイランの核施設への査察にアメリカの査察官も参加すると述べました。イラン側が査察を受け入れることに同意しているとしています。一方、イランのガリババディ外務次官は24日、SNSで、査察に関する計画はないとした上で、査察