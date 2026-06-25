「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された仲間りょうの人気漫画を、俳優・歌手の香取慎吾主演で実写映画化した『高校生家族』の公開日が2027年1月8日に決定し、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。【動画】本編映像を使用した映画『高校生家族』特報原作は2020年から2023年まで連載され、「家族全員が高校生になる」という斬新な設定と独特なせりふ回し、誰も傷つけない優しい笑いで人気を集めた作品。実写版では、