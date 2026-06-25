ヨーロッパを襲っている熱波の影響で、フランスのパリでは6月として観測史上最も暑い40.3度を記録しました。フランスの気象当局は24日、全国の平均気温が観測が始まって以来「最も暑い日」を2日連続で記録したと発表しました。パリでは6月として過去最高の40.3度を記録したほか、各地で最高気温が40度を超えています。一方、イギリスでは南部ハンプシャー州で36.1度を観測し、6月の最高気温を50年ぶりに更新しました。記録的な暑さ