モーニング娘。’26牧野真莉愛（25）が24日、東京・日本武道館で卒業コンサートを行い、グループとハロー！プロジェクトから卒業した。モーニング娘。になるという夢を叶え（12期）、11年9カ月にわたりモー娘。一筋に活動。約1万人の“まりあコール”に迎えられた卒業セレモニーには、グループの原点である「モーニングコーヒー」（98年）の衣装をオマージュしたドレスで登場した。初代モーニング娘。飯田圭織（44）から花束贈呈の