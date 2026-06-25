わんこと配達員さんの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で33万3000回再生を突破し、「ルンルンでかわいい」「笑ってしまいました」「疲れ吹っ飛ぶ～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『クロネコヤマト配達員』が台車を押していたら、後ろから『超大型犬』が来て…微笑ましい光景】 ヤマトの配達員さんを発見！ TikTokアカウント「dogg