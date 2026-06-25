寝起きが人間っぽすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で36万4000回再生を突破し、「人間みたいで草」「されるがままｗ」「目ですっごい訴えてる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、用事があったので『ベッドで寝ている大型犬』を起こしに行ったら…あまりにも『人間すぎる光景』】 わんこを起こしに行くと… TikTokアカウント「aitaroo」の投稿主