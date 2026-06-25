グループ首位をかけた激しいバトルにMATCH 51グループB第3戦2026年6月25日 04:00キックオフ（会場：BCプレイス）スイス 2-1 カナダともに勝ち点4で迎えた最終節。得失点差では前節カタールを6-0で粉砕したカナダが上回っていて、カナダは引き分け以上で首位通過が決まる。スイスはブレイクの兆しを見せる若きFWマンザンビが先発に入っていて、同じくサイズと縦への推進力を武器とするエンボロとのコンビでカナダのゴールに迫る。