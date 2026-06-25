MATCH 52グループB第3戦2026年6月25日 04:00キックオフ（会場：シアトルスタジアム)ボスニア・ヘルツェゴビナ 2-1 カタール25日からグループステージ第3戦が開始した。グループBでは3位のボスニア・ヘルツェゴビナと4位のカタールが激突。決勝トーナメント進出のためには、勝利が必須の両国は、序盤から主導権を争う展開となった。その中で効果的なチャンスを作ったのはボスニア・ヘルツェゴビナ。15分に巧みなターンで相手のプ