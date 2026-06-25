JR北海道によりますと、富良野線の旭川ー富良野間で走行中の複数の車両の車輪に傷が確認されたということです。このため、旭川ー富良野間で25日始発から少なくとも午前中は運転を見合わせると発表しました。すでに23本の運休が決まっていて、今後さらに増える可能性があるということです。