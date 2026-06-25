仕事も家庭も忙しく、自分のことを考える時間がない。人間関係に疲れ、ふと死について考えてしまう――そんな40代特有の感覚に、ショーペンハウアーは別の視点を与えている。40代は、喜びと痛みが同じくらい押し寄せる時期だ20代や30代に比べて、40代になると人生の手触りが変わってくる。仕事での成功や、家庭での充実感を味わう機会も増える一方で、これまで経験しなかった種類の痛みも、同時に押し寄せてくる。若い頃の悩みは、