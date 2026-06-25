スーパーやネットには、岩塩やピンク色の塩、特定の産地の塩など、さまざまな種類の塩が並んでいる。値段も色も味も違うこれらの塩は、栄養学的にも違いがあるのだろうか。塩の種類は驚くほど多く、選ぶのも一苦労だ普段使う塩を買おうとスーパーやネットを見ると、精製塩のほかに、どこかの山の岩塩、特定の海や湖から採れた塩など、驚くほど多くの種類が並んでいる。色も真っ白なものから黒っぽいもの、ピンク色のものまで多種多