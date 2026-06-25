「世の中の組織は、どんな人を評価しているのだろう？」人を評価することは難しい。仕事の結果だけでなく、人間性の判断も重要だ。世の中の組織は、どんな人を評価しているのだろう。9年間、総額1億円超をかけて815社17万人の行動と評価データを分析して書かれた『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著、ダイヤモンド社）からヒントを紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・石