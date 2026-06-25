タモリ（80）が24日、都内でNHK「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」取材会に出席した。放送開始1年に「年と共にボケている頭を回転させてやってます」と苦笑。7月4日放送回から、新MCに加入する歌手MISIA（47）は同番組がテレビ番組初レギュラー。「学びながら感動や好奇心を伝えたい」と意気込んだ。新体制1回目のテーマ「宇宙」にタモリは「宇宙に行こうとは思いません。穏やかに余生を地球上で