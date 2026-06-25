◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝岡島智哉】Ｆ組２位の日本代表は、同３位のスウェーデン代表と対戦する。＊＊＊スウェーデンを率いるポッター監督の前日会見がダラス競技場で行われた。英プレミアリーグのブライトンでＭＦ三笘薫を指導した時期もある指揮官は「日本はグループとして強い。（三笘不在の）解決策を探し出し