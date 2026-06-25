「自分に問題があると悟られたくない」と、周囲に事情を打ち明けず30歳から不妊治療を10年続けた池田麻里奈さん。夫との温度差に感じる憤り、卵子の老化やキャリアが築けないことへの焦り…。それでも「母になること」を求め続けた理由とは。 【写真】不妊治療に10年捧げた末、養子縁組を結んだ息子との現在（全11枚） 「婦人科系が弱くて」誤魔化しながら治療に通った 養子縁組を結んだ息子と鎌倉の海へ ─