歌手デビュー55周年を迎えた小柳ルミ子（73）が24日、都内で開催された「夏まつり唄まつり2026」（日本歌手協会主催）で初司会を務めた。同協会理事長の歌手合田道人（64）と息の合った司会ぶりを見せ、「お久しぶりね」と新曲「愛は輪廻転生」を大トリで熱唱した。小柳は年平均2000試合を観戦する芸能界屈指のサッカー通。W杯アルゼンチン代表のメッシが17歳でデビューした時からの大ファンでも知られる。この日はくしくもメ