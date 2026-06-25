第１子を出産したタレントの藤田ニコルの子育ての様子が話題になっている。２５日までに更新したインスタグラムに「みんなで緑を見にお散歩」と記し、プライベートショットを公開。ベビーカーを押しながら公園で散歩している様子をアップした。藤田はＴシャツに白のズボンでカジュアルなスタイリングに、サングラスと帽子を合わせたファッションを披露した。この投稿に「サングラスかっこいいすてき！！と！帽子も素敵！！素