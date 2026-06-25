人の顔と名前を覚えるのが得意じゃない」「何を話せばいいかわからない」と、コミュニケーションにプレッシャーを感じていませんか？ 実は、人間関係の不安を和らげるためには、無理に明るく社交的に振る舞ったり、流暢な雑談力を身につけたりする必要はありません。本記事では、新刊『人日記』（内山厳・著）から、対人関係の悩みを和らげる習慣を紹介します。雑談が苦手…あなたは雑談が得意でしょうか？私はいつも何を話せばい